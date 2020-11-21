سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-11-2020 في مصر

مقابل الريال السعودي وصل السعر عند 12.26

أظهرت شاشات التداول اللحظية لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، اتجاه الدينار الكويتي للارتفاع، قرشين أمام العملة المحلية المصرية في نهاية التداولات الأسبوعية أول أمس.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري

وعن سعر صرف الدينار الكويتى داخل أكبر مصرف في السوق المصرية ( البنك الأهلي) وصل إلى 48.48 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك التعمير والإسكان

وعن التعاملات المصرفية داخل بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه إلى مستوى 48.72 جنيه للشراء، و51.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

واظهر تقرير “المال” عن سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه بلوغ سعر صرف العملة الكويتية مقابل العملة المحلية المصرية إلى مستوى 50.06 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار فى البنك الأهلي الكويتى

وبلغ سعر صرف الدينار فى داخل مقصورة البنك الأهلي الكويتى بنهاية التداولات الأسبوعية عند 50.29 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

وأوضحت مؤشرات تداول العملات داخل بنك بلوم بلوغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي 50.79 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتى

وعن سوق الصرف العالمي .. بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الأمريكي مستوى 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتى مقابل الريال السعودى

وأظهر مؤشرات التداول وصول العملة الكويتية مقابل الريال السعودى عند 12.26 ريال.