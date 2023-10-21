سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-10-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم السبت 21-10-2023 على مستواه بمواقع البنوك الإلكترونية أمام الجنيه المصري بنفس السعر المعلن يوم الخميس الماضي، نهاية التداولات الإسبوعية، وذلك بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع االمصرفي بالجمعة والسبت، لتصل العملة الكويتية إلى مستويات 99.66 جنيه للشراء، و 100.01جنيه للبيع، كمتوسط السعر في السوق الرسمية بمصر، بحسب التحديث الآخير على موقع البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم المال خلال التقرير التالي تقريرًا مفصلًا حول سعري شراء وبيع عملة دولة الكويت على بحسب آخر تعاملات البنوك العاملة في مصر بمواقعها الإلكترونية، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل عملة مصر المحلية عند 94.17 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر مقابل عملة مصر المحلية ببنك قطر الوطني الأهلي 95.94 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل عملة مصر المحلية في بنك كريدي أجريكول عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع،

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر مقابل عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي المصري إلى 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الإسكندرية الرسمي عند 96.42 جنيه للشراء، و100.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

كما استقر سعر الدينار الكويتي مقابل عملة مصر المحلية داخل بنك مصر عند 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التنمية الصناعية الإلكتروني إلى 96.09 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي الكويتي إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.