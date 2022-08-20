سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-8-2022.. 62.19 جنيه للشراء

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-8-2022، في البنوك المصرية، استقرارًا نسبيًا، نظرًا لاستمرار العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت، ووصل سعره إلى 62.19 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر من البنك المركزي المصر، والذي يستعرض متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا عن أسعار صرف العملة الكويتية، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 59.99 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 59.91 جنيها للشراء، و62.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على استقراره عند 60.30 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.01 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 57.87 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 60.79 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، 59.48 جنيه للشراء، و65.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، على استقراره عند 58.69 جنيه للشراء، و62.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، 62.17 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 59.36 جنيه للشراء، و62.57 جنيه للبيع.