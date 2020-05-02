سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-5ـ2020

تراجعت أسعار الدينار الكويتي خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف، وفقًا لرصد تجرية بوابة “المال” على تداولات العملات يوميًا في البنوك الخاصة والحكومية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

فعلى صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي بالبنك الأهلي 49.80 جنيه للشراء، وللبيع 50.72 جنيه، وسجل 49.80 للشراء،50.72 للبيع ببنك مصر.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.94 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50.24 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي 49.37 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 49.68 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويتى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الاهلي الكويتي 50.01 جنيهاً للشراء و 50.83 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.40 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 47.57 جنيهاً للشراء و50.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية 48.50 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرًا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقًا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفًا وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.