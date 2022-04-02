سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-4-2022 في مصر



أظهرت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2 إبريل 2022 على نفس تعاملات الخميس الماضي، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وأظهر التقرير الصباحي وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.35 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.37 جنيه للشراء، و63.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبين التقرير الصباحي وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 للبيع، بحسب آخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.