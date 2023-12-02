سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-12-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليوم السبت 2-12-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا في الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية، وطبقا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعر الصرف إلى 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.95 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.62 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.64 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.52 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.