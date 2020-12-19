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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

استقر سعر شراء الدينار الكويتى، مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 11:42 ص, السبت, 19 ديسمبر 20 11:42 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

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استقر  سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلية، على تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة للعطلة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء الدينار الكويتى، مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري عند 48 جنيها، و51 جنيها للبيع.

سعر صرف الدينار في بنك الإسكان والتعمير

ووفقا لآخر تحديثات البنوك وصل سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكان والتعمير مستوي 48.43 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وفيما يخص مستويات السعر داخل بنك الكويت الوطني، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى 48 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرض بنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت مؤشرات التداول اللحظية للعملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

جاءت مستويات صرف الدينار الكويتى، فى بنك عوده بنهاية التعاملات الصباحية عند 48 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع.

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الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وداخل بنك كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدينار الكويتي، 47.47 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

 سعر الدينار مقابل الدولار

واستقر سعر سرف العملة الكويتية مقابل الدولار الأمريكي جاء سعر خلال التعاملات عند 3.27 دولار

سعر الدينار مقابل الريال السعودي

 ومقابل عملة الممكلة الريال السعودي جاء سعر صرف الدينار الكويتي، عند مستوى 12.26 ريال.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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