سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

بقي سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 18- 9- 2021 على مستوياته المعلنة الخميس الماضي مقابل الجنيه المصري، نتيجة لعطلة البنوك يومي الجمعة والسبت، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المصري الجنيه في بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية في السوق، استقر سعر الدينار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهر تفرير المال الذي يتابع آخر تحديثات العملة الكويتية عالمية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما أظهر التقرير وصول الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.