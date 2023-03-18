سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر العملة الكويتية اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في البنوك، وذكر موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف العملة الكويتية استقر عند 100.42 جنيه للشراء، 100.77 للبيع، وتستعرض جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي حركة تداول العملة الكويتية مقابل العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر، من بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

في بنك كريدي أجريكول مصر وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه إلى: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ: 96.86 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى: 97.30 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى: 95.79 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أظهر موقع بنك الكويت الوطني أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل: 94.93 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ: 93.48 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى: 97.16 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ذكر البنك الأهلي الكويتي أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل: 97.82 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

أوضح بنك مصر أن سعر

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ: 96.88 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري مستوى صرف بلغ: 95.94 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.