سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري، استقرار لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.42 جنيه للشراء، و100.77 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.46 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 97.16 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.