سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-11-2023 مقابل الجنيه

سجل سعر اليوم السبت 18-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.36 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه، 98.09 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 99.96 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.06 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

عرض سعر في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.70 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.