أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-6-2023 في البداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، 39.48 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
استقر سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر: 100.16 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية: 97.12 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
وصل سعر الريال السعودي ببنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بلغ سعر الريال داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
وصل سعر الريال ببنك أبو ظبي التجاري إلى : 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
استقر سعر الريال في فروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدرهم ببنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
بلغ سعر الدرهم بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
سجل سعر الدهم ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بلغ السعر ببنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر إلى : 39.22 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.
استقر سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي المصري: 39.22 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.
بلغ سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك البركة: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك أبو ظبي التجاري: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
وصل سعر اليورو ببنك البركة: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.
بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء،33.69 للبيع.
استقر سعر اليور وببنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.
سجل سعر اليورو ببنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، 33.69 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بلغ سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بلغ السعر ببنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار