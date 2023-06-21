أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-6-2023 في البداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 21-6-2023 أمام الجنيه على مستوى الشراء والبيع في البنوك مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بينما تباين اليورو وانخفض الجنيه الإسترليني، في ختام التعاملات البنكية، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، 39.48 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري: 99.48 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر: 100.16 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية: 97.12 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي ببنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

وصل سعر الريال ببنك أبو ظبي التجاري إلى : 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

استقر سعر الريال في فروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

وصل سعر الدرهم ببنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

بلغ سعر الدرهم بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

سجل سعر الدهم ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بلغ السعر ببنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر إلى : 39.22 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.

استقر سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي المصري: 39.22 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك البركة: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك أبو ظبي التجاري: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو ببنك البركة: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء،33.69 للبيع.

استقر سعر اليور وببنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

سجل سعر اليورو ببنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، 33.69 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ السعر ببنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.