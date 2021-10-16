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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-10-2021 في مصر

استقرار جماعي لأسعار العملات العربية والعالمية أمام الدينار الكويتي
فاطمة إمام 10:11 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 10:11 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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شهدت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، في بداية التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات الخميس الماضي، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.272 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات الصباحية أظهر التقرير الصباحي للمال وصول مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعن آخر تحديث للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية ، جاءت عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى نفس الخميس الماضي جاء سعر صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ويظهر تقرير المال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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