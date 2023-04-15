سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-4-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك بلوم
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.20 جنيه للشراء، و 101.39 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.76 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.