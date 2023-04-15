سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-4-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم السبت 15-4-2-23 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الإسبوعية للبنوك المختلفة. وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.70 جنيه للشراء، و 101.05 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة دولة الكويت، طبقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.23 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.20 جنيه للشراء، و 101.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.76 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.76 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.