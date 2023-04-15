سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد
بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: إلى 95.20 جنيه للشراء، 101.39 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى: 100.76 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب
قدّر بنك سايب سعر الدينار الكويتي بـ: 100.76 جنيه للشراء، 101.11 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
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