سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري، 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، والذي يرصد بدقة حركة صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وتقدم جريدة المال بشكل يومي تقريرين على مدار الأسبوع، بهما رصد لحركة صرف العملة الكويتية مقابل نظيرتها المصرية.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: إلى 95.20 جنيه للشراء، 101.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى: 100.76 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب

قدّر بنك سايب سعر الدينار الكويتي بـ: 100.76 جنيه للشراء، 101.11 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

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اليوم في بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.