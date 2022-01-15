سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-1-2022 في مصر

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15 يناير 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وحافظت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.