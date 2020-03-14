سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-3-2020 فى مصر

ينشر الموقع الإلكترونى لجريدة ” المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم السبت 14-3-2020 ، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينارالكويتي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى 50.81 جنيه للشراء و 51.88 للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر50.81 جنيه الشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى مصر

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى 51.45 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر51.29 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى 51.24 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سجل متوسط سعر الدينار اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى 50.11 جنيه للشراء 51.62 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29 .

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه ، وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية .

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الكويتية فى الأسواق العالمية أمام الدولار .

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار المرتفعة أمام الجنيه ، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد على 1300 شركة فى المجالات المالية والصناعية والزراعية ، كما يعمل بها بنكان كويتيان هما :بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلي الكويتي.