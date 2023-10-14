سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-10-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم السبت 14-10-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط صرفه إلى 99.76 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.75 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.52 جنيه للشراء، و 99.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

و سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.52 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه إلى 94.31 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.73 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري طرح بـ 99.80 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.