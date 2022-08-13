سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-8-2022 مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 13-8-2022، بمقدار قرشين إلى 3 قروش في البنك الأهلي المصري حسب التحديث الذي أصدره البنك مساء الجمعة على موقعه الرسمي، واستقر في باقي البنوك بشكل نسبي، ليصل إلى 62.29 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث مساء أول أمس الخميس من البنك المركزي المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري بماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر الدينار الكويتي بمقدار قرشين في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 59.93 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى، 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 59.36 جنيه للشراء، و 62.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 57.87 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري استقرارًا عند، 58.79 جنيه للشراء، و 62.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري، 59.43 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 60.79 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.