سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصري استقرارا لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.59 جنيه للشراء، و 100.94 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير ، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.61 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.10 جنيه للشراء، و 101.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.61 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.