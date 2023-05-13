سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.61 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر
سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.61 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.