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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13-11-2021 في مصر

الأهلي المتحد يستقر عند 49.67 جنيه للشراء
دينا مجدي 10:02 ص, السبت, 13 نوفمبر 21 10:02 ص, السبت, 13 نوفمبر 21

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استقر سعر صرف الدولار في شركات الصرافة والبنوك العاملة في السوق المحلية علي مستوى شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري علي نفس المستويات المعلنة علي شاشات التداول اللحظية بكثير من فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة يوم الخميس الماضي، نتيجة لعطلة الببنوك يومي الجمعة والسبت، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي المصري، لتعرض ((المـــال)) عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس مستويات أمس وصل سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي على مستواها أمام الجنيه المصري في تعاملات البيع والشراء داخل فروع البنك الأهلي الكويتي ليحقق سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي، جاء سعر صرف الدينار في بداية تعاملات اليوم بالبنك الأهلي اليوناني ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم ليحقق 3.31 دولار أمريكي

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بقلم دينا مجدي

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