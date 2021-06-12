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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

الدينار يستقر مقابل الدولار والريال السعودي
فاطمه امام 10:09 ص, السبت, 12 يونيو 21 10:09 ص, السبت, 12 يونيو 21

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استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، السبت 12-6-2021 لليوم الثاني على التوالي على نفس مستويات أول أمس الخميس داخل شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، بشاشات التداول اللحظية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، لينهي متوسط الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تداولات الأسبوع الماضي داخل السوق عند 51.79 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية على تقرير سعر الدينار الكويتي الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها.

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سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

وبحسب آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي مقابل الجنيه المصري جاء عند 51.79 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي CIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر تقرير “المال” أن سعر الدينار الكويتي جاء داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الاسكندرية جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.82 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك الأهلي المصري مستوى 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووصل مستوى صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، بحسب آخر تحديث له داخل السوق.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقا للتحديث الأخير له فى السوق.

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بقلم فاطمه امام

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