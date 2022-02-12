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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

الأهلي الكويتي يعرض السعر عند 49.67 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 9:13 ص, السبت, 12 فبراير 22 9:13 ص, السبت, 12 فبراير 22

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أبقى سعر الدينار الكويتي اليوم على مستوياته المعلنة أمس، لتستقر في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 12 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر التقرير الصباجي للمال وصول سعر صرف الدينار الكويتي في آخر تحديث له مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال».

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم فى التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وأظهر أحدث تقرير للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق، حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وبحسب آخر تحديث للعملات العربية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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