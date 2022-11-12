سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-11-2022 مقابل الجنيه المصرى استقرارا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى في ثانى أيام عطلتها الأسبوعية، ووصل إلى 78.75 جنيه للشراء، و 79.02 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لماكنيات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري إلى 76.06 جنيه للشراء، و 79.04 للبيع.

سعر عملة الكويت في الأهلى المصرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى بــ 76.30 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه 76.92 جنيه للشراء، و 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه، 75.70 جنيه للشراء، و 79.40 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى 75.35 جنيه للشراء، و 81.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى إلى 77.55 جنيه للشراء، و 79.07 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه 78.61 جنيه للشراء، و 78.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري بــ 75.87 جنيه للشراء، و 80.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مقابل الجنيه، 78.68 جنيه للشراء، و 79.28 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه 78.71 جنيه للشراء، و 79.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري، 77.33 جنيه للشراء، و 79.04 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 74.00 جنيه للشراء، و 79.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري 75.69 جنيه للشراء، و 79.04 للبيع.