استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-11-2022 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد تسجيله ارتفاعًا نحو 6 قروش في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري إلى 78.75 جنيه للشراء، و79.02 للبيع، بحسب آخر تحديث على موقع البنك مساء الخميس، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لسعر الصرف في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، 79.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 76.92 جنيه للشراء، 79.04 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 78.68 جنيه للشراء، 79.28 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 75.70 جنيه للشراء، 79.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الدولي: 75.70 جنيه للشراء، 83.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.55 جنيه للشراء، 79.07 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 74.00 جنيه للشراء، 79.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 76.04 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 75.69 جنيه للشراء، 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري: 78.61 جنيه للشراء، 78.97 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك سايب: 78.71 جنيه للشراء، 79.32 للبيع.