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سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

الدينار يسجل 49.31 جنيه للشراء
فاطمة إمام 10:17 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 10:17 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 11- 9- 2021، في بداية التعاملات مقابل نظيرة المحلي الجنيه المصري، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووفقاً أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية جاء عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي جاء عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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