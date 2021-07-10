سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-7-2021 في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي ، اليوم السبت 10-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.87 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعلى صعيد سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند 49.16 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي على مستوى الشرء والبيع جاء عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري 48.38 جنيه للشراء، و52.25 للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وداخل أكبر مصرف حكومي في السوق جاءت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووصل صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات عند مستوى 12.45 ريال.