سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-7-2023 رابع أيام عيد الأضحى

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم السبت 1-7-2023، مستقرًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو والتي تستمر لمدة 7 أيام، مسجلًا مستوى صرف عند: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار عملة الكويت بحسب المواقع الإلكترونية للبنوك.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.33 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.50 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

في بنك مصر، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 100.01 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.