سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-7-2023 رابع أيام عيد الأضحى

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
حقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.33 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي
وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.33 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وفي بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.50 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
أما سعر
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.