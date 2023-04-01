سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم السبت 1-4-2023 مقابل الجنيه، استقرارا لسعري الشراء والبيع، بثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك الأجنبية والإسلامية والعربية والمصرية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 100.53 جنيه للشراء، 100.88 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقا لماكينات الصراف الآلي والماوقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 100.59 جنيه للشراء، و100.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.28 جنيه للشراء، و100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 95.06 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.66 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.67 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

طرح سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 100.58 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.