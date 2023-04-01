سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري متوسط سعر صرف 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري، وظلت العملة الكويتية طوال الأيام الماضية في حالة من التباين بين الهبوط والصعود، وهذا التقرير التي تنشره جريدة المال على مدار الأسبوع بشكل يومي، حركة تداول العملة الكويتية أمام العملة المصرية في عدة بنوك عاملة في السوق المصرفي المصري.

سجل الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل العملة المصرية: 95.06 جنيه للشراء، 101.24 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.28 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 100.58 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

وصل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول إلى سعر صرف: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

قدّر بنك التنمية الصناعية سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بـ: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.