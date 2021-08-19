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سعر الدينار الكويتي اليوم الخيس 19-8-2021 في مصر

استقرار الدينار أمام الدولار الأمريكي
فاطمة إمام 12:11 م, الخميس, 19 أغسطس 21 12:11 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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يواصل سعر الدينار الكويتي في الحفاظ على مستواه أمام نظيره المصري الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقاً للتقرير اليومي التي تقدمة جريدة المال، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

داخل البنك التجاري الدولي جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.38 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند 48.43 جنيه للشراء، و52.34 للبيع. جاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أمام الدولار الأمريكي وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في بداية التعاملات الصباحية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى مستوى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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