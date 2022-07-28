سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في ختام التعاملات بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، الموافق 28 يوليو 2022، 61.45 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع في نهاية التعاملات اليومية، وفقًا لآحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليا أسعار العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، بحسب شاشات التداول، 59.21 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وبينت شاشات التدوال اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 59.32 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي، إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 57.71 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

وأظهرت شاشات التدوال في بنك التعمير والإسكان،وصول سعر الدينار الكويتي إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق سعر العملة الكويتية سعر 58.79 جنيه للشراء، و64.67 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التدوال.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري إلى، 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي بلغ الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر 60.12 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، إلى 58.02 للشراء، و61.96 للبيع.