سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

تزامنًا مع استمرار الأزمة التي يشهدها العالم، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الدينار الكويتي بسوق الصرف المصرية تراجعًا كبيرًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 9- 4- 2020 فاقدًا أكثر من 25 قرشًا في أغلب البنوك الوطنية والخاصة.

ووصل متوسط سعر الدينار الكويت بالبنوك عند مستوى 50.46 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، حيث يسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقًا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المصرى

تراجع سعر الدينار فى اكبر بنك وطني في مصر وسجل 49.98 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع، مقابل 50.14 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما استقر سعر الدينار فى ثاني أكبر بنك حكومي بمصر وبلغ 50.14 و51 جنيهًا للشراء وللبيع.

سعر الدينار فى البنك العربى الأفريقى مصر

فيما استقر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى وسجل 49.37 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

استقر الدينار الكويتي فى بنك بلوم مصر وسجل 50.45 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي 50.35 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرف المتحد

سجل الدينار فى البنك المصرف المتحد 48.68 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني

ارتفع الدينار فى بنك الكويت الوطني وسجل 50.04 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، مقابل 50 جنيهًا للشراء، و51.18 جنيه للبيع. الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الدينار البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

سجل الدينار فى البنك الأهلي الكويتي 49.94 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد على 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان هما بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.