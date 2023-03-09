سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 9-3-2023 مرتفعا بقيمة 6 قروش بسعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط العملة الكويتية 100.30 جنيه للشراء مقابل 100.65 جنيه للبيع وفقا لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» سعري الشراء والبيع لعملة دولة الكويت.

طُرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر بسعر 96.77 جنيه للشراء مقابل 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري 96.74 جنيه للشراء مقابل 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 97.04 جنيه للشراء مقابل 100.76 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر 95.54 جنيه للشراء مقابل 100.53للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قُدر سعر

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

في البنك المصري الخليجي بـ 95.63 جنيه للشراء مقابل 100.84 للبيع.

عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان على 96.99 جنيه للشراء مقابل 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 98.03 جنيه للشراء مقابل 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 96.03 جنيه للشراء مقابل 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

طُرح سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بـ 93.48 جنيه للشراء مقابل 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عًرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 94.81 جنيه للشراء مقابل 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

قُدر سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي 97.82 جنيه للشراء مقابل 100.76 للبيع.