سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري،ووصل متوسط سعر الصرف إلي 100.24 جنيه للشراء، و 100.59 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية و شاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية و العربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.24 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.28 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.68 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصري إلى 95.96 جنيه للشراء، و 102.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.26 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويت في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 96.70 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.88 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 98.03 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.57 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.00 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري إلى 95.44 جنيه للشراء، و 102.91 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.75 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتى

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتى، أمام الجنيه المصري بـ 97.76 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.