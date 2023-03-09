سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.24 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.28 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.68 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصري إلى 95.96 جنيه للشراء، و 102.45 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.26 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
شهد سعر الدينار الكويت في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 96.70 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.88 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 98.03 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.57 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.00 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.75 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتى
عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتى، أمام الجنيه المصري بـ 97.76 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.