سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الخميس 9-11-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وصل لمتوسط صرف 99.80 جنيه للشراء، و100.15 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.97 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.64 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.61 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.36 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 99.87 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.