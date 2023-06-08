سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر

اليوم الخميس 8-6-2023 تباينا للشراء والبيع بقيم تتراوح ما بين 1-14 قرشا بختام عمليات التداول بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك CIB

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.96 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية ، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.33 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرفي العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.24 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر

اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.24جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.