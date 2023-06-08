سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك CIB
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.96 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية ، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في بنك المصرفي العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.24 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
سعر