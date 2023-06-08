سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الخميس 8-6-2023 امام العملة المحلية المصرية، في أخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك، ليصل متوسط السعر إلى 100.18 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر، عند مستويات 100.01 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري مستوى 99.33 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري المصرف العربي الدولي عند 100.24 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية في بداية التعاملات الصباحية عند مستويات 96.09 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل فروع QNB أمام الجنيه المصري مستوى 95.94 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي داخل فروع المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

كما وصل سعر الدينار الكويتي على الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 94.69 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك CIB إلى مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند مستويات 96.96 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.