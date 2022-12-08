ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في بعض البنوك في سعر الشراء، واستقر في بنوك أخرى، وتباين السعر في البيع في بنوك أخرى، وارتفع قرشا واحدا في الشراء والبيع في البنك المركزي المصري، ووصل إلى 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع، وترصد جريدة “المال” في تقريرها التفصيلي اليومي حركة تداول العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 75.55 جنيه للشراء، 80.54 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 76.44 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 79.96 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.15 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 79.96 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 75.97 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 79.94 جنيه للشراء، 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 77.93 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 74.39 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.