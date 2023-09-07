سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-9-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

تباين سعر اليوم الخميس 7-9-2023 في مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري متوسط سعر صرف 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، في التقرير اليومي التالي، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بالبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.06 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.71 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.44 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري إلى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

و سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.