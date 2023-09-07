سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-9-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول بفروع البنوك المحلية والأجنبية بمصر، سعر اليوم الخميس 7-9-2023 متباينًا، امام نظيره المحلي، في ختام آخر أيام عمل المصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية للبنوك.

وبلغ متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت قيمة 99.96 جنيه للشراء، و100.31 للبيع، بحسب ما ورد في التقرير اليومي الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار صرف العملة الكويتية بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، امام الجنيه المصري، بقيمة: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع، بختام تعاملات البنوك المسائية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، امام الجنيه المصري، وصل إلى: 99.74 جنيه للشراء، مقابل 100.00 للبيع، بنهاية عمليات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، امام الجنيه المصري، بلغ قيمة: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.37 للبيع، قبل الدبء في عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد، امام الجنيه المصري، جاء بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.32 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، امام الجنيه المصري، سجل قيمة: 99.06 جنيه للشراء، مقابل 100.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العرب الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، امام الجنيه المصري، شهد قيمة: 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، امام الجنيه المصري، حقق قيمة: 99.97 جنيه للشراء، مقابل 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، امام الجنيه المصري، ثبت عند: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر اليوم في بنك الإسكندرية، امام الجنيه المصري، حافظ على مستوياته عند قيمة: 96.71 جنيه للشراء، مقابل 100.32 للبيع