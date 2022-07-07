سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7 يوليو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل 60.11 جنيه للشراء، و60.51 للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، إلى 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبيّنت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتى على مستواه بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، صباح اليوم، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.