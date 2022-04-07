أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك والصرافة العاملة في مصر استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أبريل 2022، على نفس أسعار أمس، ليصل متوسط السعر بالموقع الرسمي للبنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما بيّنت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما بلغ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار في بداية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.37 جنيه للشراء، و63.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.