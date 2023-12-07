سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-12-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية تحرك سعر اليوم الخميس 7-12-2023 مرتفعًا في بعض البنوك أمام عملة مصر المحلية، ليعرض البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق، متوسط صرف عملة الكويت عند 99.94 جنيه للشراء، و100.29 للبيع، ليرصد الموقع الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع العملة الكويتية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية في آخِر تحديث لها ببداية التعاملات الصباحية، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني البنك المصري الخليجي، إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، مستوى 94.39 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، مستوى 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك مصر، عند 99.72 جنيه للشراء، و100.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، إلى 99.05 جنيه للشراء، و100.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للمصرف المتحد عند 93.48 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.