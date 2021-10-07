بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الشراء عند 49.44 جنيه
فاطمة إمام 8:58 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 8:58 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يبدأ سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7 أكتوبر2021 مقابل الجنيه، على استقرار فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الخميس، بمناسبة عيد القوات المسلحة “السادس من أكتوبر/ ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات يستقر سعر صرف الدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق المصرية، استقرت مستويات 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في صباح اليور الخميس استقر الدينارالكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

من ناحية أخرى وعلى المستوى العالمي وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على مستوى تداولات العملات داخل السوق الخليجية وصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي وصلت إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

اقرأ أيضا  المركزي : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار نهاية سبتمبر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:02 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

سعر الدولار اليوم الخميس 7-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:01 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 8:56 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:41 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم يصعد بشكل طفيف في البنوك

فاطمة إمام 6:23 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:11 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21