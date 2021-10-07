سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر

يبدأ سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7 أكتوبر2021 مقابل الجنيه، على استقرار فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الخميس، بمناسبة عيد القوات المسلحة “السادس من أكتوبر/ ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي بداية التعاملات يستقر سعر صرف الدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق المصرية، استقرت مستويات 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في صباح اليور الخميس استقر الدينارالكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

من ناحية أخرى وعلى المستوى العالمي وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على مستوى تداولات العملات داخل السوق الخليجية وصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي وصلت إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.