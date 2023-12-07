سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7ـ12ـ2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تعاملات الأسبوع على ارتفاع سعر اليوم الخميس 7-12-2023 في آخِر يوم عمل للمصارف قبل بداية الإجازة الأسبوعية المقررة للقطاع البنكي والتي تستغرق يومين، وبلغ متوسط سعر صرف عملة العملة الكويتية، في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بقيمة 99.98 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

وتقدم بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية ومواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.72 جنيه للشراء، و100.08 للبيع، امام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري، 99.05 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 96.69 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.45 جنيه للشراء، و100.62 للبيع، أمام العملة المصرية.