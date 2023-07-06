سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الخميس 6-7-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مسجلًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.39 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 100.38 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.47 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.15 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «saib»

أمام الجنيه المصري بـ 94.81 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، سجل مستوى صرف أمام الجنيه عند: 100.38 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.