سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

حقق سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى: 93.48 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
قدّر البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ: 95.63 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.
سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان
حدد بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي بـ: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى: 97.30 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
حدد بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي بـ: 94.96 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
أظهر موقع بنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى: 99.61 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بـ: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى: 97.21 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
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