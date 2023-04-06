سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

اليوم الخميس 6-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر استقرارًا نسبيًا، وأظهرت مؤشرات متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري تسجيل العملة الكويتية سعر صرف: 100.44 جنيه للشراء، 100.83 للبيع، بحسب ما أوضحه موقع البنك، وتستعرض جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي سعر صرف عملة دولة الكويت مقابل العملة المصرية في 12 بنك يعمل في سوق المال المصري.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى: 93.48 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدّر البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ: 95.63 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 98.09 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

حدد بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي بـ: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى: 97.30 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حدد بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي بـ: 94.96 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

أظهر موقع بنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى: 99.61 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بـ: 99.59 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى: 97.21 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.