سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-10-2022 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6-10-2022 ارتفع 6 قروش في سعر الشراء ، وانخفض قرشين في سعر البيع، وسجل 63.31 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع، طبقا لأخر تقرير لمتوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار الصرف لعملة الكويت طبقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري سعر صرف 61.14 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 61.16 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.91 جنيه للشراء، و 63.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، في مقابل الجنيه المصري إلى 59.60 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في مقابل الجنيه المصري 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 61.66 جنيه للشراء، و 63.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه، في البنك المصرى الخليجى، 60.94 جنيه للشراء، و 63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، بلغ في مقابل الجنيه المصري 59.48 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، في مقابل الجنيه المصري، 61.06 جنيه للشراء، و 65.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مستوي صرف، 62.28 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري 63.31 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر، في مقابل الجنيه 60.74 جنيه للشراء، و 65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بنك سايب، في مقابل الجنيه المصري سجل مستوى صرف 63.28 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.