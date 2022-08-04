استقر متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع منتصف التعاملات أمس الأربعاء، حيث وصل إلى 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر عملة دولة الكويت في أغلب البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية والذي يعتبر أعلى العملات العربية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 59.75 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى، 58.26 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 60.63 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.38 جنيه للشراء، و 65.32 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول ببنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي لمستوى 59.85 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري مستوى 59.27 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.58 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 59.24 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.